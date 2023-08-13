Грузинский сценарий, Путина уважают больше Байдена и кто хотел конфликта меньше всех
1. 15 лет назад в эти дни Россия успешно завершила операцию по принуждению к миру Грузии. Однако полноценного мира тогда не было заключено.
Комментарии
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...Понятие Украина разместить в рамках границ б/у - Киевской губернии РИ, без права иметь ВС , а только полицию. Херсон, Одессу, Харьков, Крым вернуть в РФ, как спонтанно переданные Украине под давлением текущих тогда обстоятельств.Бандеру и аттрибутику убрать согласно решению Нюрнбергского процесса от 45г.
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