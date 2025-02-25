Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ФСБ накрыла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР Как сообщили в УФСБ России по ДНР, житель Макеевки занимался фасовкой и распространением наркотиков через закладки.