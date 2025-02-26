Россиянам назвали лучшую диету для профилактики инфаркта

Укрепить сосуды и сердце и, соответственно, снизить риск инфаркта поможет средиземноморская диета, считает нутрициолог, международный инструктор по здоровому питанию, эксперт платформы «Фитомаркет» Марина Иванова.
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