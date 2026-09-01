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RT Russia

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Путин отметил большое значение гуманитарного сотрудничества России и Ирана

Путин отметил большое значение гуманитарного сотрудничества России и Ирана

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что Москва придаёт большое значение расширению гуманитарного сотрудничества с исламской республикой.

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