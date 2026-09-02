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Новости Липецка

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Суд Липецкой области рассматривает дело о контрафактных папиросах «Беломорканал»

Суд Липецкой области рассматривает дело о контрафактных папиросах «Беломорканал»

Компания выпустила более 230 тысяч папирос «Беломорканал» без разрешения владельца товарного знака. Роспотребнадзор просит суд привлечь «Усмань‑табак» к ответственности за контрафакт.

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