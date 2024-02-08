Трент о сезоне «Ливерпуля»: «Цель – квадрупл. Каждый матч – почти как финал, даже ничья воспринимается как поражение»

«Теперь каждый матч – почти как финал. Потому что другая команда («Манчестер Сити» – Sports.ru), похоже, набирает ход, а это значит, что все пойдет как обычно, и нужно обязательно побеждать в каждой игре, все просто.
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