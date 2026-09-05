This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through September 5)

Computing Why Everyone in Quantum Computing Is Buzzing About Google’s Move Into ‘Neutral Atoms’Adam Bluestein | Fast Company “Google’s interest sends a clear signal: Neutral atom quantum computing has arrived.
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