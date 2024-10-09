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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов

На этот раз экс-центровой рассказывает том, как организована работа баскетбольных комментаторов. «Продолжаю вам показывать баскетбол изнутри! А что еще является огромной частью спорта? Конечно, же его освещение, а именно, трансляция! В сегодняшнем выпуске я покажу вам, как это все выглядит и кто за этим стоит!» – говорится в аннотации к видео.

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