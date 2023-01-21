Звезды готовят сюрпризы: астропрогноз от Елены Вербицкой

Каким знакам зодиака повезет в 2023 году, рассказала астролог Елена Вербицкая «Радио Romantika». Овен 2023 год — это для овнов время перемен и достижения успеха.
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