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Звезды готовят сюрпризы: астропрогноз от Елены Вербицкой

Каким знакам зодиака повезет в 2023 году, рассказала астролог Елена Вербицкая «Радио Romantika». Овен 2023 год — это для овнов время перемен и достижения успеха.

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