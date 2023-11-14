Прибывших из Газы жителей России встречают родные и близкие

Наталья Иванова

Может хватит рассказывать про Этих со светлыми лицами, которые обосрав Россию и русских дёрнули от русских подальше. Ах нет - они все испуганные урганты и добропорядочные певзнер (пугачиха) - их всех очень любит Пескович. И тратят на этих бюджетные деньги. Посмотрите 5 канал - сколько детей в России нуждаются в срочной медицинской помощи - и на них "нашему" правительству наплевать. А Пескович даже и знать не хочет про них. Дожили.