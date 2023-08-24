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Шоу выбыл на долгий срок из-за мышечной травмы. В «МЮ» надеются, что защитник пропустит несколько недель, а не месяцев

Шоу выбыл на долгий срок из-за мышечной травмы. В «МЮ» надеются, что защитник пропустит несколько недель, а не месяцев

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» пока еще оценивает степень серьезности повреждения Шоу.

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