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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэннон Шарп ответил Шакилу О’Нилу: «Отдал ли ты баскетболу все, что мог?»

Все началось с того, что Шарп в своем подкасте предположил, что О’Нил назвал награду MVP Николы Йокича незаслуженной, потому что завидует его статусу и всестороннему признанию как игрока, а не как «большого» в ограниченной роли.

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