В ДНР морпеху ВСУ дали пожизненный срок за расстрел трех жителей Мариуполя

В Донецкой народной республике к пожизненному сроку приговорили 30-летнего водителя-разведчика 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ о расстреле трех мирных жителей Мариуполя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии