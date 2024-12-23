В Хорошёво-Мнёвниках открылся центр женского здоровья

Центр женского здоровья заработал при ГКБ №67 им. Л.А.Ворохобова на улице Саляма Адиля. Это первое в округе и пятое по счёту в Москве лечебное учреждение, где пациентки могут пройти полную диагностику, лечение женских заболеваний, ведение беременности по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.