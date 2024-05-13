Все, что я чувствовала до 45 лет – это усталость (с). От чего устают женщины?

ВА

Владимир Акулов

Еще на одну важную причину усталости не указали... Есть люди от природы слабые... У них мало физических и нервных сил ...Нет *огня в печенке *!.. Это астеники... Им нельзя браться за трудные дела , требующие больших усилий физических и нервных сил... Им желательно ничего не делать ... Им надо сидеть на берегу синего моря, им обязательно надо иметь много денег... Потому что деньги хорошо успокаивают нервы. ** Но как слабый человек может заработать деньги ? За счет своего интеллекта , если он есть и развит... Бывает : человек слабый физически и психологически , но у него сильный интеллект...