У нас тут одна дама 45-ти лет вдруг буквально расцвела на глазах, вызывая у окружающих смешанное чувство восхищения и зависти.
Все, что я чувствовала до 45 лет – это усталость (с). От чего устают женщины?
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Еще на одну важную причину усталости не указали... Есть люди от природы слабые... У них мало физических и нервных сил ...Нет *огня в печенке *!.. Это астеники... Им нельзя браться за трудные дела , требующие больших усилий физических и нервных сил... Им желательно ничего не делать ... Им надо сидеть на берегу синего моря, им обязательно надо иметь много денег... Потому что деньги хорошо успокаивают нервы. ** Но как слабый человек может заработать деньги ? За счет своего интеллекта , если он есть и развит... Бывает : человек слабый физически и психологически , но у него сильный интеллект...
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