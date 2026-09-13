В Пензенской области зафиксирована атака беспилотников

Пензенская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона Олег Мельниченко сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили два дрона над территорией области.