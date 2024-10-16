Тайбэй заявил, что учения НОАК вокруг острова стали менее масштабными

Последние учения китайской армии и флота вокруг Тайваня стали менее масштабными и более короткими, чем ранее, заявил глава Бюро национальной безопасности острова Цай Минйень, сообщило 16 октября агентство CNA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии