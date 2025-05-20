Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Когда перестаешь верить глазам

Когда перестаешь верить глазам

Почему-то соседские СМИ после разговора нашего президента с американским сначала остановились не на его содержании (впрочем, пока о нем известно лишь в общих чертах), а на публикации "The World Street Jornal" Меня так поразил один кусок оттуда в их изложении, что я не поверила своим глазам (не обращайте внимание на намеренную неграмотность, они десять лет так пишут).

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Комментарии
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Любовь Малова
Мне вот только оченно антиресно: когда это Зеленский успел все это казать Трампу, если весь разговор Зеленского с Трампом длился по словам одного украинского политолога 2 минуты, а по словам другого украинского же политолога - 10 минут.
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5 час.
Grandad
Прочитал слова Зеленского и нигде не увидел слов &quot;ТРАМП ДОЛЖЕН&quot;. Очевидно, это или перевод такой, или желание прессы разозлить Трампа.
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44 мин.
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