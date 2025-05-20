Когда перестаешь верить глазам

Почему-то соседские СМИ после разговора нашего президента с американским сначала остановились не на его содержании (впрочем, пока о нем известно лишь в общих чертах), а на публикации "The World Street Jornal" Меня так поразил один кусок оттуда в их изложении, что я не поверила своим глазам (не обращайте внимание на намеренную неграмотность, они десять лет так пишут).