Бетербиев: в 39 лет по-прежнему чувствую себя хорошо

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о своём возрасте. «На момент боя с Биволом мне почти исполнилось 40 лет, в то время как с тем же Гвоздиком боксировал за три месяца до 35-го юбилея.