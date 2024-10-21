Бетербиев: в 39 лет по-прежнему чувствую себя хорошо

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о своём возрасте. «На момент боя с Биволом мне почти исполнилось 40 лет, в то время как с тем же Гвоздиком боксировал за три месяца до 35-го юбилея.
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