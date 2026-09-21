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Психолог Станиславская назвала техническую грамотность особенностью детей поколения Альфа

Психолог Станиславская назвала техническую грамотность особенностью детей поколения Альфа

Школьный психолог Кристина Станиславская в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об особенностях детей, родившихся с 2010 года.

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