Россияне выбросили с семнадцатого этажа елку и тарелку с оливье

В подмосковном Реутове супружеская пара устала отмечать Новый год и выбросила из окна семнадцатого этажа елку, сообщает «МК в Московской области»По информации очевидцев инцидента, до того, как на землю полетело новогоднее дерево муж с женой долго ссорились .