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Аэропорт Саратов: снятые ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратов: снятые ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратов (Гагарин) вновь функционирует без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры отменил Росавиация по инициативе ее представителя Артема Кореняко, обеспечивая безопасность гражданских полетов.

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