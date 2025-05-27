Аэропорт Саратов: снятые ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратов (Гагарин) вновь функционирует без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры отменил Росавиация по инициативе ее представителя Артема Кореняко, обеспечивая безопасность гражданских полетов.
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