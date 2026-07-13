ВВП соседней с Россией постсоветской страны вырос значительными темпами

ВВП Казахстана вырос в январе-июне 2026 года на 4,1 процента. Об этом премьер-министр этой соседней с Россией постсоветской страны Олжас Бектенов рассказал в ходе доклада президенту Касым-Жомарта Токаеву.
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