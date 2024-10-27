«Не будет Переса — заставим страну болеть за кого-то другого!»: организаторы Гран При Мексики не против ухода Серхио

Getty Images / Red Bull Content PoolПерспективы Серхио Переса на продолжение карьеры в Формуле 1 достаточно смутные, учитывая, что Red Bull недовольна мексиканским гонщиком, но многие связывали будущее пилота с наличием в календаре Гран При Мексики.
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