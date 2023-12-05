Депутат Госдумы с Алтая призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение" Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.