Депутат Госдумы с Алтая призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Останина отметила, что в преддверии объявленного в России Года семьи подобный факт "вызывает возмущение" Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.
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