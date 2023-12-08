Xiaomi выпустила уникальный смарт-браслет Genshin Impact Tartaglia Smart Band 8 Pro Limited Edition по мотивам популярной игры

Для поклонников приключенческой ролевой игры с открытым миром Genshin Impact компания Xiaomi в коллаборации с разработчиком miHoYo представила специальную версию смарт-браслета Smart Band 8 Pro — Genshin Impact Tartaglia Limited Edition.
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