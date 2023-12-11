гудков. фото mavink.comАлександр Гудков вызывает негодование у бывших зрителей своими провокационными поступками и высказываниями.
“Не тонет”, – в Сети бурно обсуждают очередную выходку Гудкова
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Он ведь чмошников не играл он реально такой и говорить про него нечего
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6 час.
С
Сергей
этого гомика кто то прикрывает, сто пудов, моргену и галкину мигом иноагента дали, а этого петушка кто то высокий шпилит💯
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4 час.
Юрий Матренин
Хорошо хоть орден не дали за заслуги перед родиной
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4 час.
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