Строительная отрасль: обращение следует…

С какими просьбами и предложениями обращаются сегодня игроки рынка недвижимости в правительство, в профильные министерства и ведомства, к руководителям регионов? Большая часть обращений содержит просьбы освободить от частичной мобилизации ту или иную категорию граждан или поддержать ту или иную отрасльБольшая часть обращений от участников рынка недвижимости, да и вообще представителей бизнес-сообщества, по-прежнему содержит просьбы освободить от частичной мобилизации ту или иную категорию граждан.