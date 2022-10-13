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Строительная отрасль: обращение следует…

Строительная отрасль: обращение следует…

С какими просьбами и предложениями обращаются сегодня игроки рынка недвижимости в правительство, в профильные министерства и ведомства, к руководителям регионов? Большая часть обращений содержит просьбы освободить от частичной мобилизации ту или иную категорию граждан или поддержать ту или иную отрасльБольшая часть обращений от участников рынка недвижимости, да и вообще представителей бизнес-сообщества, по-прежнему содержит просьбы освободить от частичной мобилизации ту или иную категорию граждан.

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