ABC узнал о попытках республиканцев запретить избирателям в США сдавать бюллетени

Суд штата Джорджия отклонил иск зарегистрированных членов Республиканской партии США, пытавшихся запретить местным округам открывать избирательные участки 2 и 3 ноября, чтобы избиратели могли лично сдать свои бюллетени.
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