Запрет транзита через Московский авиаузел может увеличить время перелетов на 5-30 минут – АТОР

Введенный ранее сегодня Росавиацией запрет на транзитные полеты через Московский авиаузел не распространяется на транзит с пересадкой, обращают внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 22 июля 2026 года, в среду.
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