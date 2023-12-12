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В Турции рассказали, что избившему арбитра президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола

Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул рассказал «СЭ» о последствиях нападения президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи на судью Халила Умута Мелера по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

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