В Турции рассказали, что избившему арбитра президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола

Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул рассказал «СЭ» о последствиях нападения президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи на судью Халила Умута Мелера по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).
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