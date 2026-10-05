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Царьград

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Татьяна Тарасова вновь в больнице. Состояние заслуженного тренера пока не стабилизируется

Татьяна Тарасова вновь в больнице. Состояние заслуженного тренера пока не стабилизируется

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова попала в больницу. Через десять дней после предыдущей выписки 79-летнюю наставницу снова госпитализировали.

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