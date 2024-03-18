В ЕС заявили о необходимости впервые начать выпуск военных евробондов

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейскому союзу (ЕС) впервые в истории необходимо начать выпуск еврооблигаций оборонного займа, чтобы финансировать скорейший перевод европейской экономики на военные рельсы.
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