Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК

В Белграде протестующие участники движения «Сербия против насилия», которые выразили своё несогласие с итогами муниципальных выборов в столице, напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии.
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