Некрасов усомнился в необходимости Fan ID на матчах Кубка России

Сергей Некрасов, гендиректор московского "Спартака", заявил о нецелесообразности Fan ID на матчах Кубка России, ссылаясь на успешный опыт без него.
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