Путин поздравил Лукашенко с 70-летним юбилеем и наградил его высшей наградой России

Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских связей, в построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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