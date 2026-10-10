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Трамп заявил, что Украине пора сменить лидера

Трамп заявил, что Украине пора сменить лидера

Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что Украине пора сменить главу государства. / Источник: © AP Photo/ Evan Vucci/TASS«Предложите им найти нового лидера, чтобы они могли заключить сделку», — сказал глава Белого дома.

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