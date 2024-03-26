Министерство образования опровергает информацию по поводу расходов на группы продленного дня

Министерство образования и исследований опровергает ложную информацию, распространенную в публичном пространстве некоторыми официальными лицами мэрии Кишинева относительно расходов на группы продленного дня.
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