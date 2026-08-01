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Взрыв в центре Москвы на Кудринской площади: трое погибших, что известно

Взрыв в центре Москвы на Кудринской площади: трое погибших, что известно

Вечер 31 июля 2026 года навсегда изменил облик тихой Кудринской площади. Вместо привычного гула машин и голосов прохожих — вой сирен, мелькание красно-синих проблесковых маячков и тяжелая, гнетущая тишина, повисшая над сталинской высоткой.

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