Есть полная уверенность в том, что после сделок по дизельному топливу между США и РФ, будет снятие санкций с банковской системы и газовое соглашение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российский полков...
- Польский разведчи...
- В антироссийской ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым