Журналист из Италии заявил, что за правду о СВО его называют шпионом Путина

Журналист из Италии Джорджо Бьянки рассказал, что его лишили возможности публично говорить на тему украинского конфликта и назвали российским шпионом за попытку донести до итальянцев о настоящих причинах происходящего на Украине после начала спецоперации (СВО).
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