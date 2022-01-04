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Идея "убрать кремлевский погост" оказалась 70-летней давности: началось со Сталина

Идея "убрать кремлевский погост" оказалась 70-летней давности: началось со Сталина

Один из самых высокопоставленных народных избранников, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов решил отметить приход 2022-го предложением вынести из мавзолея тело Ленина и удалить с Красной площади все захороненные там останки видных деятелей СССР.

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