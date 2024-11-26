Мусорные контейнеры заглубленного типа устанавливают в Алматы

В мегаполисе активно обновляют мусорные площадки и внедряют современные контейнеры. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что с начала года установлено 650 контейнеров заглубленного типа на 128 площадках, до конца года будет установлено еще 136 на 14 участках.