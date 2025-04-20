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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье – об уходе из UFC: «Не сомневаюсь, что могу драться на высшем уровне еще несколько лет. Но за что мне бороться? Ради денег?»

«Пока у меня нет бурных эмоций. Уверен, что со временем появятся разные чувства. Прямо сейчас я полон уверенности и полностью согласен со своим решением.

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