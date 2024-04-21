Фото: как американская криокомпания замораживает тела

Отсек с замороженными людьми и домашними животными / © Alastair Philip Wiper Вайпер получил специальный доступ в отделение компании в Скоттсдейле, штат Аризона, где хранится более 200 человеческих тел и голов.
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