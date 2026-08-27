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Живая Кубань

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Две туристки достали из Черного моря обломок БПЛА со взрывчаткой и перенесли его к шезлонгам на пляже

Две туристки достали из Черного моря обломок БПЛА со взрывчаткой и перенесли его к шезлонгам на пляже

Две туристки достали из Черного моря обломок БПЛА со взрывчаткой и перенесли его к шезлонгам на пляжеНа побережье Румынии, в уезде Констанца, две отдыхающие нашли в море фрагмент беспилотника с взрывным устройством.

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