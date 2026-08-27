Две туристки достали из Черного моря обломок БПЛА со взрывчаткой и перенесли его к шезлонгам на пляже

Две туристки достали из Черного моря обломок БПЛА со взрывчаткой и перенесли его к шезлонгам на пляжеНа побережье Румынии, в уезде Констанца, две отдыхающие нашли в море фрагмент беспилотника с взрывным устройством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии