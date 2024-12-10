Сотрудники полиции в Красноярске подозревают сотрудников кредитно-потребительского кооператива в мошенничестве при оформлении материнского капитала

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» установлено, что злоумышленники в период с 2018 по 2023 год под видом законной деятельности заключали договоры займа о целевом расходовании денежных средств материнского капитала на приобретение участков под строительство жилья по завышенной стоимости.