В объезд санкций: канадские пикапы угоняют в Россию через ОАЭ

New York Times раскрыла хитрую схему «параллельного импорта» Константин Ольшанский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Владельцы тысяч автомобилей, ввезённых в Россию по параллельному импорту, могут столкнуться с проблемами.
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