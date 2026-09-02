БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В объезд санкций: канадские пикапы угоняют в Россию через ОАЭ

В объезд санкций: канадские пикапы угоняют в Россию через ОАЭ

New York Times раскрыла хитрую схему «параллельного импорта» Константин Ольшанский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Владельцы тысяч автомобилей, ввезённых в Россию по параллельному импорту, могут столкнуться с проблемами.

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