ФССП начнёт получать данные о просроченных долгах с 1 сентября

С 1 сентября банки и МФО обязаны передавать ФССП сведения о взыскании просроченных долгов русских. Первый отчет, включающий период второй половины 2026 года, будет подан весной 2027 года.
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