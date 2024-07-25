❗️🇺🇦 По прогнозу погоды на позициях боевиков ВСУ - обильные осадки, местами ФАБ❗️ 📍 Донецкое направление🫡 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #ФАБ #СВО.
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❗️🇺🇦 По прогнозу погоды на позициях боевиков ВСУ - обильные осадки, местами ФАБ❗️ 📍 Донецкое направление🫡 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #ФАБ #СВО.
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